"Bebo whisky de miércoles a sábado. El domingo descanso"

El Emperador quiere volver a los terrenos de juego. El delantero brasileño Adriano Leite ha anunciado en una entrevista a la cadena de TV Globo que el próximo mes de enero de 2018, fecha en que se abre el mercado, comenzará a entrenar con el objetivo de fichar por algún equipo.

Adriano tiene ahora 35 años y lleva año y medio retirado pero se ha propuesto volver a intentarlo: "Quiero empezar a entrenar de nuevo, sin club alguno, en el mes de enero. No sé si volveré al fútbol de alto nivel pero, no te voy a mentir, lo intentaré. Sé que es difícil, que hay que ser muy constante y que no es fácil y menos, cuando hace un año y medio o dos que lo dejé pero no cuesta nada probar y ver si realmente puedo o no".

Pero además de anunciar su regreso al fútbol, o al menos que va a intentar regresar, Adriano ha hablado abiertamente de su vida personal, que tanta polémica generó mientras era futbolista profesional. Y lo ha hecho sin miedo y asegurando que su problema con el alcohol pertenece al pasado pero asegurando que sigue bebiendo: "Bebo igual que mis amigos cuando hacemos una barbacoa. ¿Si se beben una cerveza sólo? Eso es imposible. Ninguno consigue beberse nada más que una cerveza. También bebo whisky pero, no todos los días. Bebo miércoles, jueves, viernes y también el sábado. El domingo ya descanso".

Y aclaró la polémica foto que se hizo con un conocido narcotraficante llamado Mica y su relación con él: "Fue verdad. Es mi amigo. No fueron armas, drogas ni ninguna otra cosas. Yo le compré un regalo porque él se crió conmigo. Fue una moto".

Adriano fue, entre otros, delantero del Inter de Milan con quien jugó en la Liga de Campeones ante el Valencia CF en la liguilla de esta competición, entonces estaba en su esplendor como futbolista y maravilló en Mestalla. El partido en el estadio valencianista fue entre octubre de 2004, el Inter ganó 1-5 y Adriano marcó un gol. En Italia el partido terminó empate a cero.