Así eran 'las fiestas' de la selección de Chile

El periódico Las Últimas Noticias de Chile ha publicado los contenidos más sustanciales de una conversación que mantuvo Jorge Sampaoli con algunos periodistas en 2015 cuando era el seleccionador de Chile. Sampaoli, tras pasar por el Sevilla, es en la actualidad seleccionador de Argentina.

En esta conversación Sampaoli ya vaticinó que Chile no estaría en el mundial de Rusia del verano próximo y desgranó los motivos, que no son otros que las indisciplinas y actitudes muy poco profesionales de los jugadores chilenos. Sampaoli dejó la selección chilena en 2016 para fichar por el Sevilla y su sustituto fue el ex entrenador del Valencia CF Juan Antonio Pizzi, que tras no haber metido a Chile en Rusia 2018 ha dejado el cargo.

Estos son algunos de los comentarios de Sampaoli sobre el comportamiento de los jugadores de Chile y su estado de forma, según el periódico Las Últimas Noticias:

"Hay jugadores que ya no dan el tono. A Edú (Eduardo Vargas, ex jugador del Valencia CF) cada vez que lo veo está peor que antes. Mati (Matías Fernández, ex jugador del Villarreal CF) ya no da el nivel en que quiero que juegue la selección, (Mauricio) Pinilla sólo piensa en las fiestas cuando lo nomino".

"Ninguno de ellos está para enfrentar una eliminatoria como la que tenemos por delante", y agregó, además, que el caso de Arturo Vidal "es para un especialista médico".

"Le gusta tomar (beber) y no se controla. Cuando veníamos en el avión de vuelta de Lima, me fue a preguntar si podía abrir una cerveza que había comprado en el aeropuerto. Le dije que no, que venían dirigentes y otras personas. Igual él y otros se consiguieron una botella de whisky", añadió.

De Gary Medel aseguró que "le gusta divertirse, pero ya no bebe", mientras que Alexis Sánchez "a veces amanece con sus audífonos puestos y se sienta solo a tomar el desayuno, sin hablar con nadie".



"Alo hacen poner la cara pero son otros, los de lalos que lideran el equipo". Según algunos medios de comunicación chilenos, la '' son

Al respecto, la mujer de Claudio Bravo, ex guardameta de la Real Sociedad y FC Barcelona, ya dijo tras la derrota de Chile 3-0 ante Brasil que supuso la eliminación del Mundial, que algunos jugadores llegaban bebidos a los entrenamientos.