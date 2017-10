"Yo no soy un jardinero, en mi casa comes con mis platos"

El partido del sábado a las 20:45 en el Wanda Metropolitano entre el Barcelona y el Atlético se acerca al mismo tiempo que se caldea. Diego Simeone ha comparecido en una sala de prensa en el Cerro del Espino donde le esperaban 26 cámaras de televisión y 50 periodistas. ¿Cómo ganar a un Barcelona que lo ha ganado todo?, fue una de las primeras preguntas. Respuesta con una de sus frases célebres: "Trataremos de llevar el partido al lugar donde nos sentimos cómodos".

El 'Cholo' nunca le ha ganado en Liga al Barcelona, pero eso no rebaja su ánimo. "Nos tocó ganar en Champions", dijo antes de repartir elogios al Barceolona: "Está siendo muy contundente y ha sido capaz de reinventarse tras la marcha de Neymar. Busquets, Piqué, Messi, siguen transmitiendo el hambre por ganar", analizó. Sin embargo, el climax de las palabras de Simeone llegó cuando un periodista le preguntó cómo iba a estar el césped del Wanda Metropolitano, es decir, si la dejaría alta para dificultar el juego de toque rápido del equipo de Ernesto Valverde.

"No soy jardinero, soy entrenador... Cuando tú me invitas a comer a tu casa, como con tus platos, tus manteles y tus vasos. Cuando tú vienes a comer a la mía, comes con mis platos, mis manteles y mis vasos. Yo no puedo ir a tu casa y decirte que quiero comer en un plato cuadrado. No, es tu casa. Por eso en el fútbol uno juega en casa y otro fuera", contestó, dando casi por sentado que la hierba ni se cortará ni se regará este sábado en el estadio atlético.

Diego Simeone anunció que jugará Correa junto a Griezmann en el ataque, aunque eso "pueda perjudicar por ahí un poco a Antoine". "Pero es que Correa está bien y va a jugar", comentó. Por supuesto, vio el partido de Argentina donde Messi clasificó a su país para el Mundial. "No es noticia, no descubro nada. Lionel puede estar ausente 60 minutos y en una jugada te decide un partido. Vi el partido contra Ecuador y Messi hizo lo que todos los argentinos esperábamos demostrando una vez más que, aunque algunos no se lo quieran reconocer, es el mejor del mundo".