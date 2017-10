La afición del Wolves dedica un cántico a Nuno Espirito Santo

El paso de Nuno Espirito Santo por el banquillo del Wolverhampton está dando para mucho. Después de 12 jornadas, el exvalencianista tiene al conjunto inglés como líder de The Championship (segunda división inglesa) y la afición ya le ha dedicado un cántico. Este se pudo oír ya este sábado, en la victoria por 2-0 ante el Aston Villa.

El cántico es una adaptación del que se utilizaba hace un año con Walter Zenga hasta su destitución. Los hinchas del Wolves lo emplean ahora conNuno, incorporado en verano, en quien confían para devolver al equipo a la Premier League. Esta es la letra del cántico:

«Nuno Nuno Nuno

He´s taking us to the Premier Premier Premier (él va a llevarnos a la Premier, Premier, Premier)

And that´s the way we like it we like it we like it (y es eso lo que queremos, queremos, queremos)

in fact we love it we love it we love it (realmente nos encanta, encanta)»