Newcastle: el equipo de Rafa Benítez, en venta

El empresario británico Mike Ashley, propietario del Newcastle United durante los últimos diez años, ha puesto este lunes el club en venta. Ashley, dueño del 100 por 100 del accionariado del club del noreste de Inglaterra, que cuenta con el exvalencianista Rafa Benítez como entrenador, ha confirmado oficialmente su intención de desprenderse de la entidad antes de final de año.



"Como uno de los clubes más antiguos y con más seguidores de la Premier League que somos, y para beneficio de sus muchos hinchas en el Reino Unido y en todo el mundo, el Newcastle United precisa de una dirección clara y un camino libre a un futuro exitoso", informa la entidad a través de un comunicado, publicado en su página web.



"Para darle al club la mejor oportunidad posible para lograr el posicionamiento y la inversión necesaria para llegar al siguiente nivel, en el que es un momento crucial en su historia, el dueño actual cree que lo mejor para el Newcastle United y para sus seguidores es poner el equipo en venta", prosigue la misiva.





