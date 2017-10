Messi se toma una misteriosa pastilla en pleno partido

La imagen de Leo Messi tomándose una pastilla que se sacó de la media durante el partido frente a Olympiacos ha dado ya la vuelta al mundo. En principio todo apunta a que se trataba de una pastilla de glucosa, aunque ni el propio Ernesto Valverde parecía saber nada tras el partido a tenor de su reacción en sala de prensa, en la que le puso una dosis de humor al hecho: "¿Se ha tomado una pastilla de glucosa? No tengo ni idea, no sé. Si ha tomado una y ha marcado, que se tome otra?".

Según se informó en Catalunya Ràdio, fueron los médicos del FCBarcelona los que determinaron la dosis concreta para este partido y no se trata de una rutina habitual en el argentino.