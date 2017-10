Florentino Pérez vuelve a la carga contra los árbitros

El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, ha vuelto a cuestionar a los árbitros de LaLiga. En una entrevista concedida al diario 'El Español', el máximo dirigente del conjunto blanco se refirió a diferentes aspectos de la actualidad deportiva y política españolas, y no evitó la cuestión cuando le cuestionaron por el estamento arbitral.

"Yo no he criticado a los árbitros, jamás he criticado a un árbitro ni a un rival". Pero en su matización llegó la crítica': "Lo que digo es que este es un buen momento, tal como está ahora la Federación, que va a tener un nuevo impulso, para mejorar el tema arbitral. Porque es verdad que tenemos en España los mejores jugadores, los mejores equipos, la mejor Liga. Pues los árbitros tienen que estar también a la altura".