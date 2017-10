La amarga despedida de Claramunt

Las reacciones tras la destitución de María José Claramunt no se hicieron esperar en el día de ayer. La protagonista habló para la COPE y explicó brevemente su posición respecto a la decisión tomada por José Luis Larrea.

"No me lo esperaba, para nada, el domingo tenía un viaje planeado a Rusia para preparar el Mundial" comentaba sorprendida la exdirectora de la Selección. Además relata cómo se enteró de la noticia después de haber trabajado con cotidianidad en Las Rozas: "Larrea ha hablado conmigo pero como un día normal. No sé por qué me han echado". Sobre esto hay que destacar la lucha de poder surgida tras la eclosión de la 'Operación Soule' con la ausencia de Ángel María Villar, todavía presidente del órgano federativo.

Claramunt discutió con el vicepresidente económico Juan Padrón —también investigado— por discrepancias en las cuentas del combinado español. Esto le valió enemigos dentro de la RFEF como el actual presidente en funciones Larrea. Sin embargo 'La Jefa' de la Selección cuenta con el apoyo de los pesos pesados del vestuario de Julen Lopetegui y le une una estrecha amistad con algunos de ellos como bien aseguró: "Los jugadores son magníficos, han hecho un gran trabajo y la unión es fantástica. Desde mi persona les deseo lo mejor. Hoy me han llamado el 90% de los jugadores, y el seleccionador también".

Una salida que puede provocar otro punto de fricción entre Larrea y la plantilla. Con el tema de las primas por ir al Mundial 2018 y los derechos de imagen en el aire, Ramos, Piqué y Busquets ya advirtieron en la convocatoria de septiembre de su intención de abandonar el equipo, si Claramunt era destituida y reclaman unas elecciones limpias, puesto que considerarían la RFEF demasiado anticuada y anclada en el pasado, respecto a otras federaciones como la inglesa o la alemana.

Según Claramunt, la RFEF la despide como "medida disciplinaria" y mediante "una carta" que le entrega una persona de recursos humanos. Y destapa que algunos miembros de la Junta Directiva no estaban al tanto de esta medida. "Estoy jodida. Hay directivos que me han llamado sorprendidos, porque desconocían la decisión". No podemos olvidar que Larrea está discutido dentro de la RFEF. En primer lugar porque el TAD tiene que dar validez a las elecciones y por otro lado, todavía debe afrontar en noviembre la moción de censura a Villar. Todo ello con la 'Operación Soule' en marcha.