Casillas paga la factura del móvil

Casillas está en el punto de mira en Portugal. El exinternacional español está viviendo la misma situación que sufrió en el Real Madrid con José Mourinho como entrenador. En esta ocasión el técnico es Conçeiçao, quien arrebató la titularidad al portero en la última jornada de la Champions. En Portugal van más allá y también aclaran que el meta será suplente en la Liga NOS, competición en la que la temporada pasada fue el menos goleado. El motivo que resalta la prensa lusa es el bajo rendimiento en los entrenamientos de Iker y su adicción al móvil en las concentraciones, contexto idéntico al que tuvo en el Santiago Bernabéu con Mourinho, ahora en el United.

El entrenador del Porto, Sergio Conçeiçao, está decidido a seguir con la idea de apartar a Iker Casillas de la titularidad. Por ello, José Sá, el segundo hasta la fecha y ya en el once del técnico en el duelo de Champions, será el encargado de defender la portería del conjunto luso, algo que aunque no está confirmado, ya es Vox Pópuli. De hecho, el rotativo O Jogo ha sido el que más ha señalado al meta, algo que el entrenador ha negado. «Lo del otro día fue una opción técnica. Si fuera por un problema disciplinario, no habría sido convocado. Lo que se dice es ridículo. Iker es un jugador que está trabajando. Como persona, nada que decir. Tiene un comportamiento fantástico», señaló el entrenador.

Esa opinión dista mucho de la información que ofreció en la jornada de este viernes O Jogo, medio que explicó los motivos de la suplencia de Casillas. En primer lugar está el bajo rendimiento durante los entrenamientos, un escenario que ya vivió con Mourinho. De hecho, el portugués fue el primero que se atrevió a quitar a Iker de la titularidad, una polémica que le pasó factura. En segundo lugar está su adicción al móvil en las concentraciones y la falta de implicación en el grupo por culpa de ese motivo. Incluso podrían acusarle de nuevo de filtrar datos del vestuario a la prensa.