Calleja quiere más ante el Las Palmas de Ayestarán

Con apenas dos días y medio de descanso desde el último compromiso europeo 'groguet', (2-2) ante el Slavia de Praga, el Submarino recibirá en La Cerámica a Las Palmas, que necesita cambiar su dinámica adversa para salir del descenso.

Por lo que respecta al conjunto de Javi Calleja, se espera la presencia de inicio de algunos pesos pesados de la plantilla que tuvieron descanso ante el combinado checo. Es el caso de hombres como Mario Gaspar, Álvaro, Rodrigo, Castillejo, Sansone o Bakambu, quien se encuentra en un gran estado de forma en la parcela goleadora. Sin ir más lejos, el último encuentro liguero se saldó con la victoria de los amarillos en Girona gracias a un doblete del ariete congoleño.

En esta ocasión, si algo caracteriza a ambos conjuntos —más allá del color amarillo de sus equipaciones—, es el prematuro cambio de inquilino para sus banquillos. Eso sí, no con las mismas consecuencias. Para el conjunto local, la llegada de Javi Calleja significó una bocanada de aire fresco en el vestuario, y con ello llegaron los resultados favorables y una mejorada versión a nivel competitivo con dos victorias de dos posibles en la competición doméstica.

No ha corrido la misma suerte Pako Ayestarán en su regreso a los banquillos tras una desafortunada etapa en el Valencia. La marcha de Manolo Márquez, que dejó su cargo al no plasmar su ideal táctico entre los futbolistas, no ha precedido a una revolución del conjunto pío-pío y su sustituto en el banquillo tampoco ha guiado una versión mejorada de los canarios. De hecho, Ayestarán suma dos derrotas en los dos partidos que ya ha dirigido; la última con goleada incluida como locales ante el Celta (2-5).

Con cuatro derrotas consecutivas, la llegada del técnico vasco no ha servido como revulsivo para un equipo tocado y que todavía no ha sabido encontrarse en el verde.Y por si fuera poco, los precedentes no son esperanzadores para los amarillos, que solo han ganado en en La Cerámica en Primera en la 15/16, con un solitario gol de David García. El pasado curso, cayeron dejando buenas sensaciones con un polémico gol de Bakambu, ya en el descuento y que valió una remontada. Más allá del resultado, los canarios abrieron la lata gracias a un golazo de Boateng tras una gran jugada aérea de Viera y Tana que el delantero aprovechó para rematar de forma acrobática.

De cara a las posibles alineaciones, Javi Calleja no podrá contar con Andrés Fernández ni Sergio Senojo para la portería, así como con Bruno Soriano y Rubén Semedo, que siguen recuperándose de sus respectivas lesiones. Enes Unal y Adrián Marín que se caen de la convocatoria por decisión técnica.

El entrenador madrileño espera un encuentro abierto entre dos equipos que querrán la posesión y ante un rival que si logra hacerse con la pelota puede generar muchos problemas en ataque. Por ello, el preparador ´groguet´, sabiendo el peligro de su rival y sus necesidades, ha planteado el encuentro especialmente desde la parcela defensiva.

Por su parte, Pako Ayestarán ha viajado con la totalidad de sus efectivos disponibles, 24, porque tras el encuentro se quedarán en la Península para jugar el próximo jueves ante el Deportivo en la ida de los dieciseisavos de la Copa del Rey.

El único jugador que causa baja para este doble desplazamiento es el atacante internacional croata Alen Halilovic, al que no se le espera disponible hasta enero por una lesión en el tobillo izquierdo.