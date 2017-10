"Casemiro me ha dicho que soy gilipollas, me pareció una actitud de matón"

Mendilibar, actual entrenador del Eibar, es conocido en la Liga española por una norma que cumple a rajatabla; sus equipos no tiran el balón fuera cuando un rival está en el suelo. Le corresponde por tanto al árbitro parar el juego si considera que el futbolista en cuestión tiene lesión grave.

Y eso pasó en el encuentro de este domingo en el Santiago Bernabéu entre el Real Madrid y el Eibar, que en una jugada el madridista Dani Ceballos quedó tendido en el suelo pero el Eibar de Mendilibar continuó jugando. A este respecto conviene señalar que es una norma que el ahora entrenador del conjunto armero hace en público y por lo tanto da la opción a sus rivales a hacer lo mismo, no parar el balón cuando un futbolista del Eibar queda tendido en el suelo.

Pero parece que el brasileño del Real Madrid, Casemiro, no está al corriente y se enfadó con varios futbolistas del Eibar porque no tiraron el balón fuera mientras Ceballos estaba en el suelo. Uno de esos futbolistas era Jose Ángel, con quien coincidió en el Oporto.

El futbolista asturiano, formado en la cantera del Sporting de Gijón, habló ante los medios de comunicación de este incidente y fue claro respecto a la actitud de Casemiro: "Lo conozco del Oporto, me parece un buen tío pero hoy se confunde. No es para decirme lo que me ha dicho. Me ha dicho que soy un gilipollas. Me pareció una actitud de matón, no me gusta, ni de él ni de nadie. Siempre lo denunciaré. Jamás me verás a mí encararme con alguien si no viene el otro".