Casillas sigue en el punto de mira en Portugal. El exinternacional español continúa viviendo una pesadilla en el Porto tras su tercera suplencia consecutiva. Además, para colmo, grandes nombres del fútbol luso han hablado de la situación y apoyan la decisión del técnico de los Dragones, Sergio Conçeiçao. "El Porto estaba defendiendo bien. No había ningún problema técnico y táctico para tomar esta decisión de sacarle del equipo. Creo que ha sido un tema de indisciplina. Algo pasó con el móvil, le pillaron después de un partido de Champions. El técnico tiene un carácter tremendo y no le ha perdonado. Yo creo que va a ser difícil que se arregle, por lo menos de momento. Mientras siga ganando, será difícil ganar. Veremos si se marcha en el mercado de invierno, aunque yo no lo creo", señaló Futre en el programa El Larguero.

Por su parte, el entrenador del Porto reconocía tras el partido de Champions ante el RB Leipzig que su decisión no era por problemas personales con el portero. "Lo del otro día fue una opción técnica. Si fuera por un problema disciplinario, no habría sido convocado. Lo que se dice es ridículo. Iker es un jugador que está trabajando. Como persona, nada que decir. Tiene un comportamiento fantástico», señaló el Conçeiçao.

A pesar de eso, José Sá ya se ha hecho con la titularidad, sin un aparente motivo para dejar fuera a Casillas, y la afición del Porto se muestra dividida ante esta situación. Unos apoyan al meta luso precisamente por su condición de portugués, algo que defiende el 'producto nacional'. Por su parte, otra parte de la grada asegura que el último año y medio de Casillas es fantástico y no existen motivos para apartarle, sobre todo por su capacidad de liderazgo.

El futuro de Casillas se muestra de esta manera incierto, algo que ya le sucedió en el Real Madrid, cuando por su bajo rendimiento durante los entrenamientos y posible relación con la prensa, acabó en el banquillo junto a Mourinho. De hecho, el portugués fue el primero que se atrevió a quitar a Iker de la titularidad, una polémica que le pasó factura. En esta ocasión habría sido su adicción al móvil en las concentraciones y la falta de implicación en el grupo por culpa de ese motivo.