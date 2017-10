Claramunt llegó a la Roja 'gracias' al Valencia CF

La ya exdirectora de fútbol de la RFEF, María José Claramunt, explicó en una entrevista en El Transistor de Onda Cero las razones de su despido. Claramunt, exempleada del Valencia CF, señaló también que su llegada a la Federación se produjo después de su etapa en Mestalla: "Les gustó un evento que hicimos y me incorporé como autónoma, ya que hasta el 2015 no me dediqué de forma única a la Federación".

La conocida como La Jefa, mote que le puso Casillas y que no le gusta, explicó que "al principio la relación con los jugadores fue complicada porque después de ganar el Mundial hubo un problema por los contratos publicitarios o de explotación de su imagen, ya que ellos tenían sus patrocinadores y la RFEF tenía otros". Negó, eso sí, que haya sido una "conseguidora". "Antes de que yo llegase, Iberdrola ya había regalado unos relojes a los jugadores", detalló.

Claramunt, protagonista de una despedida amarga, evitó contestar a la pregunta de porqué en su carta de despido se habla de "acoso laboral", algo con lo que está en desacuerdo, y reiteró que ha recibido "llamadas de todos los patrocinadores y también de bastantes jugadores".