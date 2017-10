Espectacular rajada de Cañizares contra Koeman

"Cuando llegó Koeman a Valencia le pregunté a un amigo mío que veía todos los partidos del Ajax y me dijo que él era capaz de aprovecharse de un proyecto que ya está rodado y darle continuidad pero que era incapaz de crear un proyecto nuevo. Mi amigo lo definió perfectamente", Así habló Santiago Cañizares sobre Koeman, recientemente despedido del Everton. El meta exvalencianista aseguró que los motivos de su marcha del cuadro de Liverpool son claros. "En el Everton han fichado a varios jugadores importantes en el que se han dejado mucho dinero y una vez más no ha sido capaz de crear un proyecto... no es un entrenador que sepa crear un proyecto, ojalá aprenda", sentenció Cañizares.

El exportero no se mordió la lengua para hablar del técnico que le apartó de la plantilla en el Valencia CF. Su relación en Paterna fue insostenible y años después se considera irreconciliable. Cañizares también aprovechó para hablar precisamente de aquella etapa, en la que el conjunto dirigido por el holandés ganó la Copa, pero estuvo coqueteando con el descenso. "Vino al Valencia a restaurar un equipo que estaba un poco roto y lo rompió aún más. Poco le hubiera faltado para bajar a Segunda", señaló.

El Everton está en un momento crítico, con ocho puntos y cerca del descenso, una situación peligrosa que ya vivió el Valencia con el entrenador holandés. El presidente del conjunto inglés, tras la dura derrota ante el Arsenal, no ha esperado a ver si Koeman era capaz de reconducir el rumbo de la entidad 'toffee' y este lunes fue despedido. Ahora, uno de los que se ha postulado como posible entrenador para el banquillo de Goodison Park ha sido el mítico futbolista del Manchester United, Giggs. "Estaría dispuesto a entrenar al Leicester -que despidió a Shakespeare hace una semana- o al Everton", explicó.