Gesto solidario de Luis Suárez con un modesto futbolista discapacitado

Matías Duotur es un joven uruguayo al que le gusta el fútbol y lo practica jugando en un equipo modesto de su país, el Rocha Fútbol Club. Además, Matías sufre una discapacidad física que no le impide jugar a fútbol ni mucho menos luchar pos sus sueños.

A Matias le falta parte de su brazo izquierdo y el pasado fin de semana sufrió la ira de algunos aficionados del Club Atlético Platense, equipo al que se enfrentó el Rocha Fútbol Club. Pero Matías no se amilanó y denunció públicamente los insultos a través de su cuenta de tuitter.



"No puedo creer como existe gente tan mierda como ese hincha de Club Atlético Platense que en vez de alentar a su equipo se dedicó a discriminarme. Desde que entré hasta que salí, fueron solo gritos discriminativos! Uno no es una piedra, solo quiero jugar al fútbol", denunció Matías en las redes sociales.

El joven ha recibido el apoyo de muchos usuarios de twitter, pero seguramente no esperaba que uno de los mejores jugadores de la selección de Uruguay se solidarizara con él. Porque eso hizo Luis Suárez , delantero del FC Barcelona. Esto le dijo: "Hola Mati! No hagas caso a los mediocres que no saben el esfuerzo que haces para cumplir tu sueño. Sos EJEMPLO DE SUPERACIÓN".