Míchel pide a gritos que lo despidan con esta rajada

El entrenador del Malaga, José Miguel González "Michel", declaró, tras perder en Soria, ante el Numancia, (2-1) el partido de ida de dieciseisavos de final de la Copa del Rey que no sabe si es falta de actitud de los jugadores o falta de calidad.

"Son situaciones que debemos resolver por nosotros mismos, no era un partido bueno, era disputado con mucha presión en el centro del campo, pero son situaciones que se resuelven con el conocimiento de esta situación. No sé si es falta de actitud, o tensión, o les falta calidad, o están vestidos como jugadores de primera y no lo son, debemos exigir mucho más", declaró el entrenador.

"Es increíble, no podemos poner ni un paño caliente, no podemos regalar esos diez minutos más allá de que éramos incapaces de dar tres pases más allá de la línea de medio campo. No hemos resuelto bien situaciones cómodas. Hemos permitido que en dos jugadas a balón parado hagan dos goles. Tenemos ganas de complicarnos la vida y mucho", añadió Michel en rueda de prensa.

El entrenador del equipo andaluz señaló que no sirve de nada que él esté afectado por la derrota y señaló que algunos jugadores deberían pensar "en qué situación" están. Además ha señalado que no pone justificación a su trabajo y ha reconocido que está enfadado por la derrota. En este sentido ha apuntado que su futuro no tiene importancia porque él siempre mira adelante.

"No voy a estar desilusionado nunca, enfadado sí porque hay cosas que se le escapan al entrenador. Cuando uno se viste de futbolista debe entender que significa eso", ha recalcado el técnico, más en la cuerda floja que nunca.