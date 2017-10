El torneo de los niños

El Villarreal, que llega en un gran momento de juego y resultados y sin perder desde que Calleja ocupó el banquillo, intentará ante la Ponferradina trasladar su buen momento a la Copa ante un rival en crisis que encadena cuatro derrotas ligueras. Todo lo que ha sido una trayectoria negativa y descendente en la competición liguera para la Ponferradina, colista del grupo I de Segunda B junto al Valladolid B, han sido alegrías en la Copa del Rey.

El submarino viaja a León después de experimentar un cambio que ha generado mucha ilusión entre los aficionados, que ven a un equipo que además de competir, ha mejorado su fútbol. Con esas buenas sensaciones, la idea de técnico y jugadores es seguir en esta buena racha y lograr un buen resultado en esta tercera competición.

Está previsto que Calleja haga numerosos cambios en el equipo, ya que a las lesiones de varios de sus jugadores de peso, se suman las rotaciones y los cambios obligados por descanso. Así, siguen fuera del equipo los lesionados de larga duración Bruno Soriano, Sergio Asenjo y Andrés Fernández, a los que se han sumado esta semana los futbolistas Álvaro González y Cédric Bakambu, que no pudieron acabar el partido del pasado fin de semana por problemas físicos y están descartados para este encuentro.

Además, destaca la ausencia de Nicola Sansone, que no puede jugar por estar sancionado de la temporada pasada. Fuera de la convocatoria han quedado Jaume Costa, Manuel Trigueros, Víctor Ruiz y Carlos Bacca, mientras que viajan Fornals, Mario y Castillejo, aunque no se espera que jueguen de inicio.

Los amarillos desplazan a un único delantero, el turco Enes Unal, por lo que las opciones pasan o por jugar solo con él o por apostar por situar a un centrocampista en esa demarcación. La parte positiva es el regreso al equipo de Adrián Marín, que tras varios meses fuera ya contará con minutos en este encuentro, para el que viajan algunos jugadores del filial como Cantero, Pau Francisco, Leo Suárez, y Raba.





El único precedente copero entre ambos equipos es reciente, el 12 de septiembre de 2012, en eliminatoria a partido único, cuando ambos militaban en Segunda División, saldado con victoria (0-2). Por su parte, el equipo de Carlos Terrazas se ha mostrado intratable, sin encajar goles, aunque todos sus rivales han sido de su misma categoría, dos de ellos incluso de su grupo y mejor clasificados. En las dos primeras rondas a partido único en su estadio dejó fuera a Rápido de Bouzas (2-0) y Atlético Baleares (1-0) y después a domicilio eliminó a la Gimnástica Segoviana (0-1).

Los leoneses llegan a la cita después de que el consejo de administración llamara la semana pasada al orden a la plantilla y al cuerpo técnico, antes de recibir al Navalcarnero, y de que ratificara luego explícitamente en su puesto al técnico bilbaíno tras caer en Guijuelo. El rendimiento del conjunto berciano ha bajado paulatinamente.