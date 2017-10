Es habitual que mandatarios, entrenadores y jugadores critiquen con fuerza a los árbitros cuando hay graves errores. Sin embargo no se recuerdan unas declaraciones tan duras y a la vez tan sentidas como las de Juanfran contra Mateu Lahoz.

El futbolista fue expulsado por doble cartulina amarilla en apenas un minuto por "protestar una de mis decisiones" escribió el colegiado valenciano en el acta. Tras esto y visiblemente afectado el lateral del Deportivo se mostró de esta manera en la zona mixta de Riazor: "Es el peor día de mi vida. Es un día jodido para mí, para mi mujer, mi hija y mis padres que estaban en la grada. No es justo, tenemos familia, es muy complicado que te echen por eso, te hunden la vida. Es muy complicado, me ha hundido por querer ser protagonista. Mateu me ha jodido la vida".

Pese a que Mateu Lahoz tiene la etiqueta de 'dialogante' con el futbolista, en este caso no fue así y Juanfran advierte del agravio compartivo: "Por eso expulsan a un jugador del Deportivo pero no del Madrid el Barcelona o alguien de arriba. No he hecho nada para que me expulse en el minuto 24".