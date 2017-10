El partido del Madrid en Girona podría ser suspendido

El partido de LaLiga que enfrenta a Girona y Real Madrid, programado para este domingo 29 a las 16:15 horas, corre serio riesgo de ser suspendido por motivos de seguridad si este viernes el Parlament de Catalunya vota a favor de la Declaración Unilateral de Independencia.

Según la información del programa El Transistor de Onda Cero, la policía tiene entre sus planes suspender el encuentro aunque de momento los dos clubes han asegurado desconocer este extremo.

"No estamos preocupados y no va a cambiar nada. La seguridad para este partido va a ser como siempre. Vamos a jugar un partido de fútbol sin pensar en otra cosa. Lo que queremos es jugar contra un rival y que sea un espectáculo como gusta a los aficionados. Y por lo de fuera, van a poner como siempre la seguridad necesaria para que no pase nada" , declaraba Zinedine Zidane al final del partido de Copa ante el Fuenlabrada.