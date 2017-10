José María García: "José María Aznar me dijo que con el tema de las torres había que ayudar al Madrid"

J.M. LÓPEZ

El periodista José María García ha admitido que durante su etapa en la Cadena Cope, el entonces presidente del gobierno de España, José María Aznar, le dijo que había que "ayudar" al Real Madrid.

En una entrevista concedida al programa ´Quan s´apaguen els llums´ de TV3, García habló de su etapa como periodista deportivo y del panorama periodístico actual. Y sobre todo, cargó contra el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez: "Desgraciadamente, Florentino ha hecho del palco del Real Madrid un palco de influencias. El pelotazo del Madrid con la venta de las torres fue el mayor escándalo de la democracia". Es más, aseguró que el máximo mandatario del club blanco le dijo durante una cena "¿cuánto cuesta que mires para otro lado?" en relación a la venta de las torres del Bernabéu.

Incluso destapó que José María Aznar le pidió ayudara al Real Madrid: "Me dijo que con el tema de las torres había que ayudar al Madrid e hizo que Sáenz de Buruaga quitara de la escaleta del informativo de Antena3 una manifestación en contra de las torres cuando yo era el director de Antena3 Deportes".

También tuvo palabras para hablar de uno de los programas deportivos en la televisión actual, El Chiringuito de Mega que presenta Josep Pedrerol: "Ahora no veo ni oigo nada porque me da asco. He pasado un día por la porquería esa del Chiringuito, esos periodistas conmigo, al día siguiente están en la calle".

Al respecto varios periodistas de este programa, Alfredo Duro y Edu Aguirre, han protagonizado sendas meteduras de pata este fin de semana. Aguirre se burló de los obejtivos deportivos del Valencia CF, mientras que a Duro, Jaume Costa, futbolista del Villarreal, le dejó las cosas claras por redes sociales.