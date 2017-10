L'Equipe: El plan de Tebas

El pasado mercado de traspasos sigue coleando en el mundo del fútbol. El PSG movió el árbol con los fichajes multimillonarios de Neymar y la compra encubierta „ cesión con compra obligatoria„ de Kylian Mbappé. Dos incorporaciones de primer nivel y de difícil compaginación con el Fair Play Financiero de la UEFA.

LaLiga y su presidente, Javier Tebas fueron los primeros a nivel oficial en denunciar ante la UEFA presuntas irregularidades en los presupuestos de la entidad parisina. Según publica este lunes L'Equipe, la queja presentada por Tebas el pasado mes de agosto recoge la financiación ilegal de Catar al PSG, regentado en este caso por Nasser Al-Khelaïfi.

El traspaso de Neymar, que bastante polémica ha traído consigo, le costó al PSG 222 millones de euros. Mientras que la cesión con compra obligatoria de Mbappé supone otros 180 millones de gasto. Un total de 402 millones en un solo mercado de traspasos en inversión por los 65 millones recaudados por las ventas de Serge Aurier, Blaise Matuidi y Jean-Kévin Augustin.

La cabecera francesa recoge las palabras del máximo mandatario de LaLiga explicando su postura: "hemos visto que el PSG y el Manchester City en los últimos cinco años han sido los clubes que más han invertido. Como en sus ingresos reales no se pueden justificar esas inversiones, han inventado patrocinadores ficticios, relacionados con los Estados, con cantidades que no corresponden al precio del mercado. Hemos comparado los ingresos del PSG y el City con los del Real Madrid, el Barça, el Manchester United y el Bayern. Ellos son superiores. En el PSG, los ingresos están relacionados directa o indirectamente con el estado catarí y son superiores a los del Manchester United. El PSG sigue haciendo trampa económicamente".

En ese informe realizado por la LFP española se indica que los patrocinios del PSG en los últimos años provienen de empresas cataríes y llegan hasta los 344 millones de euros, lejos de los 237 del United o de los 224 del Real Madrid. Asimismo en esas 44 páginas se asegura que al ganar menos derechos por televisión que estos dos clubes, la financiación publicitaria supone un empujón a las arcas parisinas.

Ante este cambio muchos ya han jugado con la idea de la Revolución Francesa personalizada en el PSG en contraste con el antiguo régimen protagonizado por Bayern, Madrid o Barcelona. Sin ir más lejos ese cambio de orden se vio reflejado en la segunda jornada de la fase de grupos de la presente edición de la Champions League con una victoria parisina por (3-0).

Además ya hace algunas semanas que la LFP francesa emitió un comunicado en el que "condenaban enérgicamente las insultantes declaraciones de Tebas sobre el PSG" y añadían que: "la UEFA es la única con potestad para decidir sobre la legislación financiera y el PSG" después de que el presidente de LaLiga asegurara que el PSG "se meó" en el sistema y que "Al-Khelaïfi solo necesita gaseoductos para fichar".

Una guerra de poderes entre el PSG y los dos grandes de España, respaldados por Tebas, temerosos de perder su lugar prominente en el fútbol continental. Para más inri, la investigación abierta sobre Al-Khelaïfi por irregularidades en la venta de los derechos de los Mundiales 2018 y 2022 como miembro del Comité Organizador de la Copa del Mundo es otro argumento a favor para la línea de pensamiento de los contrarios al sistema de PSG o City. Tebas se plantea incluso denunciar al PSG ante la Unión Europea y agregó: os no deberían competir. Si, durante la temporada, descubrimos que han cometido un fraude ¿Por qué no excluirlos? Cuando a un ciclista se le acusa de dopaje es inmediatamente eliminado de la competición. También creo que los controles deberían tener lugar antes del comienzo de las competiciones, no después. De lo contrario, el daño está hecho".