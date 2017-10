Ranieri desvela una oferta bomba y su respuesta: "No, gracias"

La salida del King Ranieri del Leicester pilló con el pie cambiado al mundo del fútbol. Y es que después de protagonizar uno de los grandes hitos de la historia del deporte, el italiano fue destituido en febrero de este año como consecuencia de un mal arranque de temporada. Aquella decisión, sobre la que se especuló mucho, fue una sorpresa para casi todos y provocó encendidas defensas de su labor, entre ellas de la de Mourinho.

Sin embargo, para sorpresa la que ahora ha desvelado Ranieri en declaraciones al Corriere dello Sport. Y es que, según ha asegurado, tras la reciente destitución de Craig Shakespeare, entonces su segundo y a la postre su relevo, el Leicester le pidió que volviera a coger las riendas del equipo en el que milita el valenciano y exgranota Vicente Iborra. Increíble. Así que, verdaderamente, ¿la culpa era de Ranieri?".

La respuesta de Claudio fue rotunda: "No, gracias". Del Nantes, con el que es quinto en Francia y está obrando otro milagro, no se mueve. Sin vuelta de hoja, los foxes han terminado fichando a Claude Puel. Ranieri, de momento, no se plantea volver a la Premier. Una competición en la que, por cierto, tiene claro quiénes son los aspirantes al título y quiénes no: "Manchester City y United lucharán por ser campeones. No veo, por ejemplo, al Chelsea de Conte con opciones este año".