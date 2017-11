Zidane: "No estoy preocupado y no lo voy a estar"

El entrenador del Real Madrid, Zinédine Zidane, ha asegurado que "no" está "preocupado" por el "mal momento" que vive el equipo tras su derrota ante el Tottenham este miércoles en la cuarta jornada de la fase de grupos de la Champions League, y ha reconocido que han jugado con un equipo "mejor" y que ha conseguido una victoria "merecida".

"No estoy preocupado, y nunca lo voy a estar, pase lo que pase. Jugamos contra un equipo mejor, ha sido mejor esta noche y hay que aceptarlo. No hicimos mal partido, hemos tenido ocasiones para empatar, pero, como últimamente está pasando, no encontramos la portería", declaró en rueda de prensa.

Además, el técnico francés reiteró que no es un problema de estado físico, sino de fortuna de cara a portería. "No podemos decir que estamos mal físicamente; a lo mejor no es el momento óptimo porque son dos derrotas. Siempre anímicamente recuperas de diferente manera, pero la de hoy es otra derrota. Físicamente no creo que estemos mal. Puedes comparar a un jugador con otro y puedes pensar que alguno esté un poco peor. Hay que encontrar el gol, que nos falta últimamente", indicó

Así, considera que esta falta de gol son sólo "momentos de la temporada". "Hay momentos donde metes muchos goles y momentos donde no. Hoy tuvimos ocasiones de hacer goles; no ha querido entrar. La victoria del rival es normal. Jugamos contra un equipo que hoy ha jugado mejor que nosotros", aseveró.

En este sentido, "no" está "preocupado por no meter goles". "Tengo un equipo con experiencia, son campeones, y esto lo vamos a cambiar", dijo. "No estamos contentos y anímicamente tampoco. Es un mal momento, pero hay que aceptarlo. Hay que tener la cabeza alta, esto es el fútbol. Tenemos muchos partidos para dar la vuelta a todo esto, y es lo que vamos a hacer", subrayó.

Por otra parte, restó importancia al mal momento del croata Luka Modric. "En la vida a veces hay que aceptar las cosas, hoy no es un buen momento. El vestuario no está contento. Es un derrota dura, pero al mismo tiempo digo que es merecida. Sabemos cómo cambiar esto y lo vamos a cambiar. Cambiaremos el chip", continuó.

Por último, Zidane aseguró que los de Mauricio Pellegrino son candidatos a llegar lejos en la Liga de Campeones. "Cualquier equipo puede ganar la 'Champions', y el Tottenham es uno de ellos", finalizó.