Ronaldo sobre su mala racha: "No me preocupa, si pones en google 'Cristiano goles' sale todo"

La derrota del Real Madrid en la Liga de Campeones ante el Tottenham por 3-1 ha destapado la caja de Pandora en el club blanco. Si hace unos días tras perder en Montilivi en Liga ante el Girona los futbolistas madridistas asumieron su cuota de responsabilidad al hablar de un problema de actitud y concentración, ahora, la estrella del club blanco, el portugués Cristiano Ronaldo, apuna a la confección de la plantilla y a la política de fichajes como uno de los causantes de la crisis.

Las palabras de Cristiano apuntan directamente a los refuerzos que ha hecho el equipo blanco y fundamentalmente, a las salidas. Esto dijo el futbolista luso tras la derrota por 3-1 en Wembley: "Los jugadores que han llegado tienen mucho potencial. Pepe, Morata, James, nos hacían más fuertes, pero los de ahora son más jóvenes. Nos hacen falta también Carvajal y Bale. La plantilla junta es más fuerte; no es una plantilla peor, pero tiene menos experiencia y eso es muy importante. Sin embargo, no es una excusa: estoy contento y no pueden saltar las alarmas".

Al delantero madridista se le preguntó en zona mixta por su situación personal y aseguró que no tiene intención de renovar con el conjunto blanco, "tengo cuatro años más de contrato y a mí me basta, no quiero renovar ni una mejora de contrato, estoy muy bien".

Sobre su mala racha goleadora, a pesar del tanto que hizo en Wembley, tuvo una respuesta típica en el portugués: "No pasa nada, estoy súper tranquilo. Hacer una buena exhibición ya no cuenta para vosotros, sólo goles. Si pones en Google 'Cristiano goles' aparece todo, no me preocupa para nada".