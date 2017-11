Piqué y el Barça se manifiestan en contra del encarcelamiento de los principales responsables de la DUI

Gerard Piqué ha manifestado de forma indirecta su disconformidad con la decisión de la jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela de decretar prisión incondicional y sin fianza para el exvicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, y otros siete exconsellers del Govern catalán que han declarado este jueves como investigados por delitos de rebelión, sedición y malversación.





When, in the lack of political capacity, the repression and imprisonment are used to silence ideas, the lack of democracy becomes evident.