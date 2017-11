El Villarreral se juega el liderato en Praga

Duelo de líderes en el Eden Arena de Praga. Villarreal y Slavia de Praga se han confirmado como los dos grandes equipos del grupo A, aunque ambos solo han conseguido ganar un choque. De hecho, esa es la gran cuenta pendiente del equipo de Javi Calleja, quien todavía no ha sumado su primer triunfo en Europa League. Primero fue el empate balsámico ante el Astana y después llegó el 2-2 en el Estadio la Cerámica ante el rival de esta tarde. El principal enemigo en la lucha por el liderato en un grupo en el que sin embargo un fallo puede condenar a cualquiera directamente a la eliminación. A pesar de eso, el técnico amarillo prepara ciertos cambios con respecto a los once que partieron desde el inicio ante el Atlético de Madrid en el Metropolitano.

El viaje a Praga se presume como la oportunidad de oro para encarrilar la clasificación, pero no por ello Calleja frenará su particular método de rotaciones. En ese sentido, Álvaro y Bonera se perfilan como la pareja titular en el centro de la zaga, una zona que en la ida sufrió mucho ante el gran arma que tiene el conjunto de la República Checa: Necid. El delantero se convirtió en el gran dolor de cabeza del conjunto amarillo y fue el autor del primer tanto del Slavia de Praga, que incluso se puso 0-2 en el marcador gracias al gol de Danny.

Por su parte, en la delantera, la pareja que se perfila como titular para el duelo de hoy será la formada por Bacca y Sansone. Con oportunidad para dar descanso a Bakambu, el gran artífice de la mejora del Villarreal en LaLiga, el colombiano y el italiano serán las dos armas del equipo amarillo. Por su parte, en el lateral izquierdo, Adrián Marín será el encargado de defender la baja de Jaume Costa, quien se lesionó en el duelo del Wanda Metropolitano ante el Atlético de Madrid que terminó en empate.

Con todo eso, el equipo de Calleja intentará sumar tres puntos para despegar en la clasificación y dejar una distancia de tres puntos más el golaveraje con el Slavia de Praga. A pesar de eso, el entrenador del cuadro amarillo no se fía del rival, que llega tras un momento de dudas en liga.



Las dudas de Calleja

El entrenador del Villarreal, Javi Calleja, aseguró en la víspera del partido que enfrentará a su equipo con el Slavia de Praga en la cuarta jornada de la Europa League que le preocupa el estado anímico del conjunto checo, líder del Grupo A.

«Me preocupa el estado anímico con el que el Slavia afronta el partido. Y me preocupa el bloque, porque muestra solidez de equipo compacto y competitivo, al que cuesta doblegar», declaró Calleja en la rueda de prensa previa al duelo en el Eden Arena. Por último, el entrenador aseguró que el gran desequilibrio en el Slavia llega en las botas de Danny, un futbolista que en la ida no pudieron parar. Es un futbolista muy «desequilibrante» y el que «en los metros finales marca la diferencia», explicó. Mientras, el técnico del cuadro checo explicó en el día previo que el objetivo de su equipo es no perder. «Intentaremos sorprenderles para sacar algún punto», señaló Jaroslav –ilhavý.