Román Golobart, defensa del Elche, ha provocado la indignación de una parte de la afición del club ilicitano, que milita en el grupo III de Segunda División B, al realizar un comentario en las redes sociales en la que critica el ingreso en prisión de varios exconsellers de la Generalitat de Cataluña.



El jugador catalán comparó en la red social twitter el fusilamiento de Lluis Companys, expresidente de la Generalitat, con la detención e ingreso en prisión de los exconsellers catalanes. "En 1940 Franco fusila a Companys. En 2017 Rajoy encarcela a Puigdemont. Poco ha cambiado?", escribió el futbolista del Elche a última hora de ayer.





En 2017 Rajoy encarcela a Puigdemont. Poco ha cambiado... #PresosPoliticos — Román Golobart (@Golobart3) 2 de noviembre de 2017

Llamada de atención

El comentario del jugador generó, inmediatamente, una ola de reacciones, casi todas contrarias a la opinión del jugador que, en un primer momento, entró en diálogo con sus seguidores intentando explicar su punto de vista. Las comparaciones con Gerard Piqué, central del Barcelona que también se ha pronunciado sobre el conflicto , han sido numerosas, así como la petición de que no mezcleo las recomendaciones de que mejore sus prestaciones en el campo antes de entrar en análisis políticos.También hay comentarios en los que se apoya su decisión de opinar sobre el conflicto, si bien en muchos casos se le recuerda que existe una gran diferencia entre un fusilamiento y el ingreso en prisión por decisión de un juez. El jugador catalán, que se declaraen otro comentario posterior, justificó su derecho a opinar al señalar que como ciudadano se preocupa por la situación de su país, por lo que opina y respeta.Golobart, de 25 años, llegó al Elche el pasado verano tras haber militado la temporada anterior en el Real Murcia y cuenta, además, con experiencia en las ligas inglesa y alemana.Vicente Mir, entrenador del equipo, ha confirmado que la entidad le ha dado al jugador catalán "un toque de atención". "Golobart es especial y es una opinión que tiene y espero que no le afecte en nada", dijo Mir en alusión a las muchas críticas que ha recibido el jugador por parte de su propia afición en las últimas horas."Tiene que saber controlar esas cosas, porque no creo que sirvan absolutamente para nada. Se le ha pegado un toque de atención y ya está. Esperemos que no se vuelva a repetir y punto", añadió. Mir afirmó que él no ha sido el encargado de llamar la atención al jugador, con el que coincidió la pasada temporada en el Murcia, ya que indicó que "con una mirada mía ya tiene bastante".