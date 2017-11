Iborra 'Number One'

El Stoke y el Leicester han firmado este sábado un emocionante empate (2-2), en el duelo en el que Vicente Iborra ha marcado su primer gol en la Premier League. El medio de Moncada, uno de los fichajes de relumbrón de los 'Foxes', ha adelantado a su equipo a los 33 minutos; la alegría no ha sido completa, porque ha terminado siendo sustituido, en su segunda titularidad seguida, por unas molestias en el tobillo izquierdo.

"Hemos trabajado duro por el punto en un partido complicado. Estoy feliz por haber marcado mi primer gol, pero me hubiera gustado ganar", ha destacado el ex del Levante UD a la conclusión del partido. Su tanto ha llegado después de que un saque de esquina de Mahrez no lo lograra despejar la zaga y, tras una serie de rechazos, el balón le cayera en el área pequeña para fusilar con la zurda a Butland y estrenar su cuenta goleadora mes y medio después de su debut.



Dos ocasiones claras más

Ha tenido Iborra ocasiones incluso para anotar un hat-trick en el primer tiempo, pero la suerte del gol le ha sido esquiva: un disparo atajado y luego con un cabezazo que se ha marchado alto por poco.

Shaqiri ha reestablecido el empate antes de irse a vestuarios (m.39), y Mahrez, ya en la segunda mitad, ha vuelto a adelantar a los hombres de Claude Puel (m.60). Ahí ha aparecido el gigante Crouch, que en el 73, cuatro minutos después de haber ingresado en el campo por Sobhi, ha cabeceado al fondo de las mallas el 2-2 final.

Con este empate, el Leicester, campeón de la Premier hace temporada y media, se coloca décimo en la clasificación, con 13 puntos, cinco por encima del descenso. El Stoke es decimocuarto, con un punto menos que los 'Foxes'.