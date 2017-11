NEW YORK CITY

NEW YORK CITY

Después de 23 años llevando la manija de los equipos cuya camiseta ha vestido, y mostrando una elegancia exquisita en el manejo del balón, Andrea Pirlo se ha despedido este domingo del fútbol. El italiano, compañero del exvalencianista David Villa, ha disputado los últimos minutos en activo en la eliminación del New York City, su equipo, ante el Columbus Crew. El choque correspondía a las semifinales de la Conferencia Este de la Major League Soccer (MLS).

A sus 38 años, el 'maestro', 'Mozart' o 'El metrónomo' (como es conocido en Italia) anunció a principios de octubre que había llegado el momento de ceder paso a los más jóvenes. "Te das cuenta de que ha llegado el momento. Cada día tienes problemas físicos, no puedes entrenar como quieras porque siempre tienes algo. A mi edad, ya es suficiente", explicó entonces.

La temprana despedida del New York City de la temporada, sin alcanzar la final de conferencia, tiñe de amargura el adiós del que está considerado como uno de los grandes futbolistas de los últimos años, y de los más notorios de siempre en su posición.



Debut con el Brescia

Pirlo empezó a despuntar en el Brescia, club con el que jugó su primer partido en la Serie A con tan solo 16 años, convirtiéndose en el más joven del conjunto de Lombardía en debutar en la máxima categoría del calcio. Su desempeño, entonces como mediapunta, llamó la atención del rumano Mircea Lucescu, por entonces entrenador del Inter de Milán, que le fichó en 1998.

Tras unas temporadas de naufragio, en las que se combinaron cesiones a clubes de menor entidad y suplencias en el Giusseppe Meazza, Andrea despuntó en el Brescia durante su vuelta en calidad de cedido al club que le vio crecer como jugador. Este resurgimiento despertó el interés del Milan, entrenado entonces por Carlo Ancelotti y presidido por Silvio Berlusconi. Con el técnico italiano retrasó ya su posición y se asentó en la de organizador. Se convirtió entonces en el jugador de talla mundial que conquistó dos Ligas de Campeones y dos Scudetto, entre otros, asombrando al planeta fútbol y liderando a la Italia campeona del mundo en 2006.



Ofertas de Madrid y Barça

Por 'el Arquitecto' también mostraron interés parte de los clubes más importantes de Europa, entre ellos el Barcelona y Real Madrid, como explicó el italiano en su autobiografía 'Penso quindi gioco' ('Pienso, luego juego'). En el verano de 2006 donde Italia presumía de selección campeona del mundo, su compatriota Fabio Capello le llamó y convenció para fichar por el cuadro merengue. Pero como relató en su libro, Adriano Galliani (administrador delegado del Milan), le prohibió fichar por el conjunto blanco y vio frustrado su "sueño".

"Era jugador del Real Madrid en mi cabeza, en mi corazón y en mi alma. Tenía un contrato de cinco años esperándome allí y un salario que no era de este mundo", relata en su autobiografía. También escribe sobre los intentos del Barcelona. "Somos ya muy fuertes, la verdad es que no podría pedir nada mejor, pero tú eres la guinda del pastel. Estamos buscando un centrocampista que se alterne con Xavi, Iniesta y Busquets, y ese eres tú. Tienes todos los atributos para jugar en el Barcelona y uno en particular: eres internacional", le dijo Pep Guardiola en 2010.

"Como con el Real Madrid, me habría arrastrado a cuatro patas hasta el Barcelona. En ese momento, era el mejor equipo del mundo. Su estilo de fútbol no se había visto en mucho tiempo", indica Pirlo en su libro.

Juve y New York City

Con 31 años, tras una época dorada en el Milan, el mediocentro cambió de aires y puso rumbo a Turín, al eterno rival del Milan. Conquistó con la Juventus cuatro Ligas, y se quedó a las puertas de hacerse con su tercera Champions, tras caer en la final ante el equipo azulgrana.

En plena sinfonía con la Vecchia Signora, Pirlo decidió llevar su 'música' hasta Nueva York, donde ha regalado su fútbol durante tres temporadas a los seguidores del soccer americano, hasta que una lesión de rodilla le ha impedido despedirse como hubiera deseado.