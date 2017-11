El Levante UD puede echar a Pako Ayestaran

Los máximos responsables de la UD Las Palmas volvióeron a ratificar a Pako Ayestaran como entrenador después de la derrota en el Santiago Bernabéu ante el Real Madrid, la quinta consecutiva desde que el vasco asumió el cargo. Su equipo está en puestos de descenso y todo apunta a que el puesto del que fue entrenador del Valencia CF está en manos del Levante UD, que es el próximo rival al que se entrentará el próximo domingo 19 de noviembre en el estadio de Gran Canaria.

"Seguimos creyendo en él", decía el presidente Miguel Ángel Ramírez apoyando las declaraciones que había realizado momentos antes a Movistar Partidazo su vicepresidente Nicolás Ortega, desde el palco del Bernabéu y nada más concluir el choqe con derrota por 3-0: "No habrá novedad sobre el futuro de Pako Ayestaran. Lo importante es que el equipo se está recuperando, hemos visto una primera parte bastante buena. En la segunda, el Madrid nos ha superado evidentemente. Pero vamos a tener Pako para algunos partidos más y esperemos que hasta el final de la temporada".

La UD Las Palmas ratifica de manera clara al técnico a pesar de sus números: tiene los mismos puntos con los que cogió al equipo hace cinco jornadas, no ha logrado sumar ni uno solo y ha recibido nada menos que 18 goles, más de 3,5 por partido.

El propio Pako Ayestaran se mostró "más convencido" de que puede revertir la situación actual en la que se encuentra la UD Las Palmas en este momento. Cuestionado por su continuidad o no al frente del equipo, el vasco volvió a hablar del convencimiento que ve en los suyos. "Estoy centrado en el trabajo y convencido de de sacar esto adelante. No me preocupo por lo que pueda o no pasar, solo en el trabajo. Es como si te preocupas de si va a llover mañana. Si ayer estaba muy convencido, hoy lo estoy mucho más, por el sacrificio y esfuerzo mostrado por el equipo", confesó en la sala de prensa del Bernabéu.

Hace poco más de un año, Ayestaran fue destituído como entrenador del Valencia CF después de cuatro derrotas seguidas en el inicio de La Liga 2016/17, una menos de las que suma ya al frente del conjunto canario. Pako se ha convertido en el entrenador que más partidos ha perdido de manera consecutiva en toda la historia de la primera división española, con un total de 12 entre Valencia CF y UD Las Palmas.