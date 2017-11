Pepe raja de la afición del Real Madrid

"Tal vez a los aficionados del Real Madrid no les guste que diga esto, pero dicen que sus seguidores transmiten entusiasmo, pero no creo que lo hagan. Esa no es la realidad". Con esta frase ha dejado claro Pepe, excentral blanco, una queja a la que fue su afición durante muchos años.

Ahora en el Besiktas, el internacional portugués de 34 años afirmó que el ambiente en su nuevo club "es muy diferente al del Real Madrid". "En Turquía la gente realmente ama el deporte, sólo piensan en el fútbol y después de los partidos podemos escuchar el ruido de los aficionados hasta las primeras horas de la mañana", concluyó. ¿Pensará lo mismo Negredo de sus anteriores aficiones?