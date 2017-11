"Al Gobierno no le hace gracia la camiseta de la Selección"

Adidas sacó a la luz las camisetas para el Mundial de 2018 de todas aquellas federaciones que esponsoriza. Entre ellas se encuentra la Selección española y su recreación de la camiseta lucida en la Copa del Mundo de Estados Unidos de 1994 no ha gustado por la ilusión óptica que produce el "azul petróleo" en la lejanía con el rojo. Ya que estos dos colores se perciben como el morado y evoca los colores de la bandera de la II República entre 1931 y 1939.

"Hemos recibido quejas del Gobierno", asegura en AS el presidente de la RFEF de fútbol, Juan Luis Larrea sobre la nueva casaca de La Roja y añade que "tampoco ha gustado el lío" que se ha montado entorno al modelo, ya que ha permitido que reconocidos políticos favorables al sistema republicano como Pablo Iglesias y Alberto Garzón dieron el visto bueno a la elástica.

Ya desde primera hora del día de hoy desde el máximo organismo del fútbol nacional aseguran que la camiseta la habían visto y en su momento dieron el visto bueno hace más de un año porque de cerca el tono de azul utilizado no produce ninguna ilusión óptica. Asimismo también echan balones fuera señalando a Ángel María Villar y a la despedida María José Claramunt como culpables.

Por su parte los jugadores no se han pronunciado al respecto. De camino a Las Rozas desde El Prat, Iniesta, Thiago y Bartra se limitaron a afear la polémica, puesto que "es lo que buscan", cuando consideran que no hay por qué.

Esta polémica llega en un mal momento. En plena vorágine del nacionalismo catalán y la encarcelación de los cargos del Govern catalán, destituidos tras la aplicación del Artículo 155 de la Constitución Española. Lógicamente esto ha despertado críticas y también loas desde todos los ámbitos de la sociedad española; políticos, futbolistas, periodistas y aficionados entre otros.

La posible solución todavía no se vislumbra, pero Larrea insiste en que es una decisión que deben tomar en consonancia con Adidas, puesto que la marca alemana aporta una gran suma de dinero a la RFEF cada año por ser patrocinador técnico. "La cosa no tiene fácil solución, porque la comercialización empieza mañana y ya están las camisetas en las tiendas", explica el mandatario. Larrea no descarta seguir usando la actual camiseta hasta que pase la tormenta, pero en este caso la marca de las tres bandas es la que manda.

Adidas ha utilizado un ´branding´ retro para todas las camisetas como ocurre con Alemania (1990), Rusia (1988), Colombia (1990), Argentina (1993) y Bélgica (1984) entre otras. Incluso el balón sigue esa política 'vintage' siendo una nueva versión del Telstar usado en los Mundiales 1970 y 1974.