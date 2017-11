Los dardos de Míchel a Ontiveros, Borja Bastón y Jony

Michel, que resiste como entrenador del Málaga pese a ser colista, analizó en una entrevista a Canal Sur Radio la situación de su equipo, la planificación, cómo afronta su futuro y los nombres propios de la plantilla que a su modo de ver no están respondiendo.

El canterano Ontiveros se llevó el dardo más directo cuando el técnico insinuó que no se cuida lo suficiente: "Es un jugador con unas magníficas condiciones, pero no sé qué pasa cuando no va a entrenar. Conozco jugadores mucho mejores que él que ahora están trabajando y se levantan muy temprano. Que tenga cuidado porque el fútbol se pasa muy rápido€".

Borja Bastón, uno de los fichajes estrella que tampoco está contando, también se llevó lo suyo: "Borja debe reinventarse y buscar soluciones. Tiene que entender que le veía un techo muy grande para crecer y progresar, pero creo que él lo ve menos que yo".

El tercer nombre propio al que se refirió fue el de Jony, a quien también le envió un recado: "Ser futbolista no es sólo darle al balón y defender, también es la mentalidad o la actitud y el trabajo que se hace fuera del campo. Ha dado ese paso de sentirse un poco más responsable por ser un fichaje estrella, no ha dado la medida y eso aprieta".

Fue en el ámbito colectivo en el que rebajó su discurso un poco tras las críticas que hizo a sus futbolistas después el partido de Copa: "Igual no saben qué es la palabra compromiso y no es una crítica, es que son chicos jóvenes y no han pasado por situaciones como ésta (...) Mis críticas no van hacia ellos, excepto en el partido de Copa por determinadas acciones que ya les dije. Igual me equivoqué, pero alguna vez te tienes que equivocar y salirte del guion. A mis hijos también les he echado alguna bronca en un sitio público y no por ello me van a decir que sea un mal padre. Es un grupo muy bueno, es raro encontrarse con tantos chavales y ninguno de ellos ´raro´".

Respecto a la planificación de la plantilla, aunque dejó claro que él no es el responsable, tampoco escurrió el bulto: "Si llego al 30 de junio será una buena noticia para el Málaga. Hemos perdido una buena oportunidad de hacer un equipo más estable. No es mi cometido, ni me quito esa responsabilidad, pero ahí nos hemos equivocado y eso influye porque parece que los que han venido son peores o que no tenemos soluciones. Entre todos teníamos que haber hecho una mejor planificación. Yo no tengo el dinero, pero eso no me quita la responsabilidad porque soy el entrenador (€) Se habla mucho de la paciencia que está teniendo el club, y es verdad, pero yo también he tenido paciencia. Entre todos hemos tenido mucha paciencia. Los directores deportivos son mis jefes y pasan mi información a la propiedad, que sabe qué tiene que ocurrir antes de que pase una situación".

Eso sí, el técnico dejó claro que en ningún momento se ha planteado abandonar el barco motu proprio: "No me he planteado irme. Me había comprometido y tengo mucho compromiso con los jugadores que me decían muchas cosas a mí, y no sólo a mí, también a Arnau o a Husillos, a los que les decían que no se les ocurriera quitar a Míchel. Yo no he tenido dudas sobre eso, porque yo creía y creo en el equipo, más allá de los resultados que estamos viendo".