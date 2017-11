Mou y el jeque ya le mueven la silla a Emery

´The Sun´ ha publicado que hace un mes el PSG se puso en contacto con José Mourinho, coincidiendo con un desencuentro entre algunos de los pesos pesados del conjunto francés con Unai Emery y también con algunas dudas respecto a la continuidad del luso en Old Trafford a raíz de que manifestas que no se veía acabando sus carrera como técnico en el United porque no cree que entrenadores de elite de los grandes clubes deban perpetuarse tanto como Fergiuson o Wenger. ´The special one´ aseguró en su día que en París "hay algo especial: magia, calidad, juventud? es fantástico", insinuando que la opción del PSG no le desagrada.