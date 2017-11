"Que pongan una puta cámara, que estoy hasta los cojones"

Onésimo fue expulsado en el partido del Toledo —equipo al que entrena— ante el Sanse y al margen de tildar el arbitraje de "calamitoso" en la rueda de prensa posterior, el también comentarista de RTVE estalló contra el arbitraje y reclamó el VAR de forma muy vehemente: " No se puede vivir así. Lo de la expulsión mía es increíble. Ya esta bien que mientan. Que pongan una puta cámara ya y que se vea lo que pasa, que ya estoy hasta los cojones de quedar yo como el malo€ Me canso. Y el que mienta que lo pague. Me ha expulsado porque le ha salido de ahí€ y punto".