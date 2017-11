La RFEF: "Hemos tenido la camiseta en la mano y de morado no tiene nada"

Juan Luis Larrea, presidente interino de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), recalcó este martes que la camiseta de la primera equipación que vestirá la selección en el Mundial de Rusia "no tiene nada" del color morado que ha suscitado una polémica por su posible relación con la bandera republicana.





La RFEF dio a conocer ayer lunes la primera equipación mundialista, diseñada por 'adidas', que ha querido hacer un homenaje a la que llevó el combinado nacional en el Mundial de Estados Unidos de 1994. Así, la firma. Sin embargo, la cercanía del rojo con el azul provoca a distancia un efecto visual que hace que aparezca el morado y esa franja sea similar a la de la bandera republicana."La verdad es que no", aseveró Larrea preguntado en el programa 'Herrera en COPE' si entendía la polémica suscitada . "Siempre que se va a celebrar un nuevo Europeo o Mundial, la firma, en este caso 'Adidas', presenta un nuevo modelo y lo hace con la mejor intención, sin llegar a nada más. Nosotros solicitamos una muestra, la hemos tenido en nuestros manos y la hemos visto, y para nada vemos que tenga un color morado", afirmó.El dirigente recordó que, que se presentará "este miércoles", corresponde únicamente a 'Adidas' y opinó que echarse atrás por toda esta polémica "sería una locura". "Si hubiera un motivo.... Han pretendido que sea más o menos parecida a la del Mundial de Estados Unidos. Cambia un poco el cuello, pero el tipo de modelo es muy similar", apuntó.lo vemos y no le hemos puesto ninguna pega, nunca se le ha puesto. Esta camiseta a nivel de Junta Directiva esto no se ha tratado, ha sido más la calle o las redes las que han montado esta polémica", advirtió. "Para mí es azul, lo han denominado azul petróleo. La hemos tenido en la mano y de morado no tiene nada. Desde el segundo graderío no la hemos visto, pero el que está suscitando la polémica tampoco", añadió en tono irónico en relación al efecto visual.Larrea insistió en que cuando conocieron la polémica pidieron el "modelo en tejido" para comprobar si había "algún problema". "Estábamos cuatro o cinco personas en la RFEF. Se nos ha dicho que es azul que", reiteró.Además, cree que la división española de 'Adidas' "sí" conoce el significado de la banda morada y amarilla en España. "Pero es que no tiene la banda morada", volvió a subrayar el actual máximo mandatario federativo. "No tenemos ningún ánimo de crear ninguna polémica, si no, seguimos con la camiseta vieja., sentenció con una sonrisa.