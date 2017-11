De proyecto ambicioso a posible éxodo por impagos

La tercera gran crisis de lo que llevamos de temporada ha estallado en Buñol y, de hecho, en gran medida es consecuencia de la segunda. SUPER ya publicó la semana pasada que el grupo inversor, cuya cara visible es el inversor Miguel Galán, había pagado los atrasos a la plantilla, si bien el hecho de que no todos los jugadores hayan cobrado el mes de septiembre aún, ha hecho que la tensión haya ido en aumento hasta el punto de que, según ha podido saber este diario, algunos de ellos se están planteando solicitar su salida de la entidad en los próximos días.

Hasta tal punto es así que el pasado lunes los jugadores tuvieron una reunión con representación de AFE para asesorarse sobre la situación que están atravesando, con impagos ya cuando acaba de empezar como aquel que dice la campaña, puesto que son varios los que se plantean salir.

Ese es el problema en el primer equipo, pero se ha visto agravado por una reunión que tuvo lugar la semana pasada, convocada por el Ayuntamiento de Buñol, en la que se dieron cita socios, simpatizantes, jugadores y padres de la escuela para tratar el futuro del club y, especialmente, el de la escuela. Juncal Carrascosa, alcaldesa de Buñol, y Marta Pérez, concejala de Deportes, estuvieron presentes. En el fútbol base también se arrastran impagos y deficiencias y, aunque la intención del grupo inversor siempre se ha mantenido que es crecer también desde el fútbol base, el propio Miguel Galán, tras las quejas, dejó abierta la posibilidad de renunciar a la escuela, de manera que esta sería gestionada por el consistorio: «Si no se nos quiere, lo mejor es no estar; y parece ser que en este pueblo no se nos quiere (€) Queremos intentar tener un CD Buñol en Segunda División B. Lo estamos intentando y está con nosotros el mejor director deportivo de la historia del fútbol valenciano, está Subirats, está Bossio€ Vamos a intentar reflotar el equipo, hemos pagado casi el ochenta u ochenta y cinco por ciento a toda la plantilla, aunque puede que queden algunos detalles por pagar, pero después de ver todos los acontecimientos que se están sucediendo, lo que vamos a hacer es una reunión entre nosotros y ver qué vamos hacer aquí. Porque nosotros no vinimos aquí a llevarnos nada porque cuando llegamos lo único que hay en un club de Tercera División son problemas».

Todo quedó pendiente de una asamblea general extraordinaria que se debe convocar de forma inminente.