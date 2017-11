El PSG busca sustituto para Unai Emery

El Paris Saint Germain busca sustituto para Unai Emery ante la posibilidad de que el ex entrenador del Valencia CF no cumpla con los objetivos deportivos mínimos. Según publica el diario Le Parisien, Emery no tiene garantizada la continuidad en el conjunto francés si no mete al PSG al menos en semifinales de la Liga de Campeones.

Si Unai mete al equipo en semifinales de la Champions, es decir, entre los cuatro mejores de la competición, tiene posibilidades de seguir y la única manera con la que tendría garantizada la renovación de su contrato, que termina en verano de 2018, es si gana la Liga de Campeones. Ante esta tesitura, según este diario galo, el PSG ya maneja una lista de entrenadores como posibles sustitutos de Emery:

Antonio Conte

El primero es el italiano Antonio Conte, que actualmente dirige al Chelsea de Londres, vigente campeón de la Premier League. Termina contrato en 2019 pero su continuidad parece complicada.

José Mourinho

Es el entrenador del Manchester United pero su representante, Jorge Mendes, ya ha mantenido contactos con el PSG, concretamente con su director deportivo Hernique Antero, sin olvidar la excelente relación de Mendes con el presidente del PSG, Al-Khelaifi. Mourinho ha llegado a decir del PSG que tiene "hay algo especial; magia, calidad, juventud: es fantástico".

Diego Pablo Simeone

El Cholo Simeone Ya fue una de las alternativas al banquillo del Paris Saint Germain cuando contrató a Unai Emery. En el Atlético de Madrid no está en su mejor temporada pero estamos en el primer tramo del campeonato y además, hay pocas dudas de su capacidad para armar un bloque y sacar rendimiento a los futbolistas.