El "gran objetivo" de Nani después de tocar fondo

Ausente de las últimas convocatorias de Portugal, y apenas utilizado en la Lazio, Luis Nani pasa por uno de los peores momentos de su carrera. El extremo portugués ha desvelado, en declaraciones a la Gazzeta dello Sport, cuál es su clavo ardiendo. "No lo puedo negar, estar en el Mundial es mi gran objetivo. Sólo lo he disputado en 2014, en 2010 me lo perdí por lesión. Quiero estar en Rusia", ha comentado el futbolista propiedad del Valencia, quien cumplirá 31 años el próximo 17 de noviembre.

"Será muy difícil ganarlo. Hay grandes equipos como Alemania, España, Brasil y Argentina? pero seguro que Portugal tiene mucho que decir", defiende Nani respecto a la próxima cita mundialista. En esta, su selección defenderá la condición de actual campeona de Europa, el título que más valora de los muchos logrados en su carrera. "En Manchester he ganado la Premier, la Champions y el Mundial de clubes, pero el europeo con mi nación fue algo indescriptible. Nunca me olvidaré de la alegría que se llevó todo el país tras la victoria".

Nani acaba contrato con el Valencia en 2019, aunque no entra en los planes de futuro de Marcelino García. Hasta junio permanecerá vinculado a la Lazio, a la que llegó lesionado en la rodilla el pasado verano. Una vez recuperado, acumula dos presencias como titular en Europa League y cuatro desde el banquillo en Serie A.