Cristiano Ronaldo amenaza con dejar el Real Madrid

Cristiano Ronaldo amenaza con marcharse del Real Madrid el próximo mes de junio. Se trata de una información desvelada por ´El Chiringuito de Jugones´ que presenta Josep Pedrerol en el Mega. Según esta información, el jugador portugués ya le ha comunicado al presidente del club madridista, Florentino Pérez, que su intención es marcharse cuando finalice esta temporada, y añade que el máximo mandatario blanco no acepta un traspaso.

Concretamente, el periodista Edu Aguirre asegura que Cristianao le ha pedido a Florentino que le deje facilite la salida "por un precio módico", y que el portugués está "muy enfadado con el club y ha estallado". El jugador portugués tiene contrato con el Real Madrid hasta 2021 y ha dijo recientemente que no tiene intención de ampliarlo, saliendo al paso con ello de las especulaciones que habían surgido en ese sentido con motivo de la posible sanción por parte de Hacienda.

Cristiano no se siente valorado porque esperaba un contrato que lo valorara como el mejor jugador de la historia del Real Madrid, y eso no ha sucedido. En la decisión de Cristiano habría pesado también los problemas que está teniendo con Hacienda hasta el punto que considera que el club blanco no le ha apoyado en este sentido.