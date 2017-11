El 'spoiler' de Javier Tebas sobre Leo Messi

Como quien no quiere la cosa, Javier Tebas puede haber desvelado la noticia más esperada por el barcelonismo este martes. A su paso por Los Desayunos de Europa Press, de los que ha sido protagonista, el presidente de LaLiga ha asegurado que Leo Messi ya ha firmado el acuerdo de renovación con el conjunto culé, con el que el argentino estaba vinculado hasta 2018. El '10' tenía pactada su continuidad hsta 2021 desde meses atrás pero no había dado el último paso.

"Messi tiene contrato y él ya ha renovado. Los contratos son oficiales cuando se firman, no cuando se dice que se han firmado. Y Messi ha firmado con el Barcelona. Si no me engañan, lo ha firmado", ha declarado Tebas, quien no ha querido entrar a valorar la posible marcha de Cristiano del Real Madrid en junio. "No sé, es que es la decimonovena vez que dice que se va, así que no voy a opinar. Tiene años de contrato y no creo que se vaya a terminar su ciclo. Firma para cumplir los contratos", ha dicho Tebas.