Un ex árbitro contra el 'postureo' de Mateu Lahoz

Italia se quedó fuera de una Copa Mundial de la FIFA tras sesenta años. Si alguien sintió con mayor dolor que el resto esa eliminación, se trata de Gianluigi Buffon. El veterano portero jugó su último partido con el cuadro 'azzurro' haciendo historia negativa al no estar en la cita mundialista por primera vez desde Suecia 1958.



Además de las distintas instantáneas con las lágrimas de Buffon pidiendo perdón a la afición transalpina o de sus aplausos al himno escandinavo, el partido dejó otra imagen que ha suscitado polémica.



El colegiado del encuentro de vuelta de la repesca entre Suecia e Italia fue Mateu Lahoz. El árbitro valenciano abrazó al término del partido a 'Gigi' en señal de apoyo por el duro momento que atravesaba tras confirmarse la debacle. Un gesto que no le ha gustado particularmente a un ex colega como Daudén Ibáñez.





Discrepo Isaac. Yo veo postureo y búsqueda del tiro de cámara. La imagen más buscada era la de Buffon, con todo merecimiento. ¿Al lado de quien debo aparecer para salir en la foto?...Entiendo el arbitraje de otro modo... serán los años. „ Arturo Dauden Ibañez (@daudenibanez) 14 de noviembre de 2017

El turolense desempeñó su función como árbitro en LaLiga desdey condesde 1997. Curiosamente Daudén Ibáñez y Mateu Lahoz solo coincidieron en activo una tenmporada, puesto que el debut del valenciano no llegó hasta el año 2008.