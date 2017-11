Crisis en el vestuario del Real Madrid: Sergio Ramos se enfada con Cristiano

La crisis parece instaurada en el Real Madrid. A la de resultados en la Liga y en la Liga de Campeones se une la de su presidente Florentino Pérez, a quien diversos encausados en la operación Lezo, señalan por haber pagado supuestamente comisiones a políticos de la Comunidad de Madrid a cambio de que sus empresas se lleven el concurso para acometer obras públicas, información que por otra parte silencia gran parte de los medios de comunicación nacionales.

Sin ir más lejos, el juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, desvela en su auto que la ACS, empresa de Florentino Pérez, pagó una comisión de 578.000 euros a Ignacio Gonález, ex presidente de la Comunidad de Madrid, y que logró la concesión para la construcción de un campo de golf en el Canal de Isabel II.

Pues bien, ahora también hay lío en el seno del vestuario. A la noticia que desvelaba El Chiringuito de Jugones sobre que Cristiano Ronaldo ha pedido a Florentino Pérez que le deje marchar el próximo verano por una cantidad módica, es decir, que lo traspase y no pida una barbaridad de dinero, se suma el enfado del delantero portugués con Sergio Ramos, capitán del Real Madrid.

Todo se remonta a las declaraciones de Cristiano Ronaldo después de que el Real Madrid perdiera en Wembley 3-1 ante el Tottenham en partido de Liga de Campeones. El portugués fue crítico con los fichajes del club blanco y dijo lo siguiente: "Los jugadores que han llegado tienen mucho potencial. Pepe, Morata, James, nos hacían más fuertes, pero los de ahora son más jóvenes".

Al poco, Sergio Ramos concedió una entrevista en El Larguero de la Cadena Ser y cuestionado por estas palabras de futbolista luso respondió que le parecía "una opinión ventajista" porque no se dijeron cuando el equipo blanco ganó el pasado mes de agosto la Supercopa de Europa ante el Manchester United y la Supecopa de España ante el FC Barcelona.

Pues bien, el siguiente capítulo de esta novela lo ha escrito el periodista Edu Aguirre en el programa de Mega, el Chiringuito de Jugones. "A Cristiano no le gustaron nada las declaraciones de Ramos en las que dijo que su opinión era ventajista y no le gustó que abriera las puertas de aquella manera a Neymar". El propio Edu Aguirre afirma posteriormente que los motivos que han llevado a Cristiano a querer abandonar el Real Madrid el próximo verano no tienen que ver con el dinero, es más bien, "una falta de cariño día tras día".