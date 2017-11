La pesadilla de Pedro León continúa

El jugador del Eibar Pedro León ha sido intervenido hoy de su rodilla izquierda por el doctor Mikel Sánchez y, aunque cumpla los plazos previstos para su recuperación, no se puede asegurar que vaya a poder vestirse de corto esta temporada. Cabe recordar que el futbolista no ha jugado ningún minuto hasta la fecha y que se ha perdido todos los enfrentamientos del Eibar este curso, justo después de una de sus mejores campañas en la máxima categoría.

Tras la operación, el club calcula que afrontará un plazo de recuperación de tres meses, con lo que el armero podría volver a entrenar con sus compañeros a mediados del mes de febrero del próximo año, a lo que habría que sumar un tiempo importante para su puesta a punto si quiere volver a competir, con lo que el plazo se vería aumentado en, al menos otro mes más.

Además de la limpieza de la cicatriz hipertrófica de la rodilla izquierda, al jugador también se le ha practicado una regularización de una osteocondritis intercondílea, ha informado el club guipuzcoano, que ve como el exjugador del Levante y Madrid entre otros, se perderá prácticamente todo lo que resta de la temporada.

Los problemas de Pedro León esta temporada se han complicado más de lo esperado, ya que el club comunicó una vez terminada la pasada temporada que el murciano había sido sometido a una intervención quirúrgica en su rodilla y que su vuelta sería inminente. Sin embargo, las semanas pasaban, y las sensaciones eran cada vez perores, por lo que se optó por un tratamiento con factores de crecimiento para acelerar su vuelta, y cuando todo parecía ir viento en popa, la lesión ha vuelto a aparecer y ésta vez no se ha podido evitar su paso por el quirófano. Ese proceso ha llevado a Pedro León a desesperarse y a optar por no ponerse una fecha marcada para su vuelta, ya que hasta el momento no ha conseguido cumplir con lo previsto.

Está por ver si el Eibar decide dar de baja su ficha federativa para poder hacerse con otro jugador de sus características en el mercado invernal o si, por el contrario, opta por esperar hasta el último tramos de la Liga para poder contar con la ayuda del que fue el jugador más destacado de los armeros la pasada campaña. Además, con el conjunto dirigido por José Luis Mendilibar cerca del descenso, la realidad es que Ipurua necesita de nuevos futbolistas que puedan revertir la situación actual.