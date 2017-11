El posible falso dueño del Milan

En Italia hoy se han levantado con una sorpresa desde los Estados Unidos. El dueño del Milan Yonghong Li no es quien dice ser y habría falseado su identidad, no solo en la operación de compral del cuadro 'rossoneri', sino en otros negocios en China.

Según publica The New York Times tras una investigación sobre Yonhong Li en tierras asiáticas, ni tiene una cuenta corriente tan sólida, ni en la empresa minera atribuida a su erario figura su nombre. Desde China la cabecera norteamericana añade que no es un nombre conocido en China y que esa empresa y Yonhong Li ya se vieron en vueltos en un asunto turbio en 2015 por culpa de un préstamo sin liquidar.

El empresario chino compró el Milan en 2016 por 750 millones de euros, aunque la inversión en fichajes, todavía no ha traído el fruto de regresar a la Champions League.