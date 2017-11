"Ya puedo morir tranquilo. He recibido la cura más hermosa de quimioterapia"

Por primera vez después de anunciar que padece un cáncer de estómago, el antiguo presidente del Olympique de Marsella, Bernard Tapie aprovechó en una entrevista en Francia para destacar el apoyo recibido por la afición marsellesa como motivo para enfrentarse a la dura enfermedad que atraviesa.



Tapie aseguró en el programa televisivo 19 heures, le dimanche que "es una enfermedad horrible" y que su recuperación "no va del todo bien". El galo explicó su rutina diaria para tratarse de ese cáncer de estómago: "Me levanto por la mañana con ganas de plantarle cara. La quimioterapia es muy dura y debe dar paso a una cirugía que también será muy dura porque podrían extirparme el estómago y el esófago".



Pero sobre todo está agradecido del apoyo de la hinchada del Vélodrome. "¿Qué quieres cuando te apoyan 50.000 personas?", se pregunta el exdirigente y añade: "es la cura de quimioterapia más hermosa que he recibido. Tuve momentos inolvidables de felicidad. Pero en algún momento dado tenemos que aceptar la muerte. No es un catástrofe. Si soy vencedor o vencido, pondré todas las posibilidades de mi lado. Ya puedo morirme tranquilo ".





Les messages du virage sud et virage nord pour soutenir Bernard Tapie ?? pic.twitter.com/GYAgInhxOH „ Carine Galli (@CarineGalli) 24 de septiembre de 2017