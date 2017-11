Ranieri, ¿nuevo entrenador de Italia?

Claudio Ranieri ha sorprendido en las últimas horas con unas declaraciones en las que se postula como nuevo seleccionador del combinado de Italia. El actual entrenador del Nantes ha dejado claro que está feliz en Francia, pero que estaría encantado de coger el mando de la Azzurra. "Si me llamasen me lo pensaría, pero es un asunto que no solo depende de mí porque tengo contrato con el Nantes", aseguró el preparador transalpino.

El fracaso de Italia en su clasificación al Mundial de 2018, que se celebrará en Rusia, acabó con Giampiero Ventura, quien fue despedido de su cargo. Conte, Ancelotti o Allegri fueron tres nombres que sonaron con fuerza, sobre todo el del exentrenador del Madrid y del Bayern Múnich, quien se encuentra en el paro tras su salida del conjunto bávaro. A pesar de eso, según informan en Italia todo apunta a que Ancelotti ha dicho que 'no' a la oferta de seleccionador de la Azzurra, por lo que han comenzado a salir otros nombres, entre ellos el de Claudio Ranieri.

El entrenador del Nantes, que perdió este fin de semana contra el Paris Saint Germain, ha cautivado a todos en Francia con su fantástico trabajo con el conjunto galo y después del milagro con el Leicester en la 2015/16, son muchos los seguidores italianos que verían con buenos ojos la llegada de Ranieri a la selección italiana. Cabe recordar que el fútbol transalpino vive un momento de crisis después de quedar fuera por primera vez en 60 años de un Mundial, tras caer ante Suecia en la repesca.

Con el nombre de Ranieri sonando con fuerza, el veterano técnico aseguró que hay que tener paciencia y estar concentrado en lo primordial, la Ligue 1, aunque como reconoció estaría encantado de coger a la Azzurra para sacarla del pozo. "Lo importante es hacer las cosas bien, tener un buen proyecto, porque la selección italiana ha tocado fondo", señaló el entrenador del Nantes.

Por el momento, la selección italiana deberá esperar para ver qué sucede con la situación de Ranieri, quien tiene contrato con el Nantes, conjunto que no estaría dispuesto a dejarle salir tan fácil. Además, cabe recordar que el presidente de la Federación de Fútbol italiana (FIGC), Carlo Tavecchio, dimitió en la jornada de hoy de su cargo tras reunirse durante este lunes con sus colaboradores en la sede romana del organismo que gestiona el fútbol transalpino, según medios locales.