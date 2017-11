Una de las claves del sobresaliente estado de forma de Jordi Alba es su nueva dieta. El futbolista del FC Barcelona lo explica en una entrevista publicada este martes por el periódico italiano Tuttosport, con motivo de la visita culé al estadio de la Juventus de Turín en la UEFA Champions League. El lateral, traspasado por el Valencia al equipo catalán hace cinco años, confiesa sentirse "bien" por los cambios en sus rutinas alimenticias realizados en los últimos meses.

"Me encuentro bien, siempre había corrido muchos kilómetros en los partidos, pero los jugadores vivimos de sensaciones y las que tengo ahora son muy buenas. La nueva dieta me está beneficiando. He renunciado a las bebidas carbónicas como la Coca-Cola y la Fanta y he dejado el fast food", apunta Jordi Alba, quien también considera beneficioso el sistema que emplea Ernesto Valverde.

"Ahora defendemos con cuatro. Además, con la salida de Neymar puedo subir más por banda. Tras el 4-0 en París cambiamos la manera de defender y yo salí perjudicado, pero ahora defendemos muy bien, no como los italianos, pero estamos a un nivel muy bueno", ha apuntado el barcelonista.