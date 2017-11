El Madrid se pasa de listo y la UEFA expedienta a Carvajal

La UEFA abrirá un expediente disciplinario a Daniel Carvajal por provocar la cartulina amarilla de forma deliberada frente al APOEL. Una amonestación que supone cumplir sanción en la última jornada de la fase de grupos y pasar limpio para la fase final de la Champions League.

El máximo organismo del fútbol a nivel continental anunció la apertura de la investigación para dilucidar, si esta pillería de Carvajal debe ser castigada con algún partido más de sanción o con una multa económica. La acción ocurrió en el minuto 90 del partido al retrasar un saque de banda. La resolución se estudiará tras la última jornada de la fase de grupos, el siete de diciembre, por el Comité de Control, Ética y Disciplina de la UEFA.

El Real Madrid no se jugará nada en el partido contra el Borussia de Dortmund que cerrará la primera ronda y no echará en falta la ausencia de Carvajal. No obstante podría hacerlo en la ida de los octavos de final.

La entidad merengue no es nueva en estos lares. Sin ir más lejos todavía se recuerda el circo montado por José Mourinho en 2010 en la misma competición. El técnico portugués obligó a Sergio Ramos y a Xabi Alonso a forzar la cartulina amarilla sin ningún tipo de maquillaje en un duelo contra el Ajax. En esa ocasión la UEFA entró de oficio y sancionó económicamente al técnico portugués, al club y a los jugadores implicados.

De hecho esa acción propició un cambio de normativa de la UEFA para la siguiente edición, persiguiendo y condenando a todo aquel que buscara la amonestación de forma voluntaria.