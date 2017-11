El delantero del Deportivo Adrián López ha quitado importancia al pique que se ha producido en los últimos minutos del entrenamiento de este lunes y que ha acabado precipitadamente con la sesión y ha asegurado que fue "un pequeño encontronazo, cosas que pasan".

A él, la trifulca le pilló en la camilla de tratamiento, ya que la sesión fue suave para los titulares del encuentro de este domingo, pero reveló en rueda de prensa que ha "escuchado que ha habido un pequeño encontronazo" en el entrenamiento y que en el vestuario "estaba la cosa tranquila".

"Estaba dentro (del vestuario), no me enterado exactamente, pero ha sido un pequeño encontronazo, tampoco he hablado con los compañeros a los que les ha pasado, y son cosas que pasan, que han pasado en casi todos los equipos. Yo la he vivido aquí o en otros sitios y lo importante es que dentro está bastante tranquilo todo y que habrá sido un calentón", dijo.

Añadió que "no hay que darle importancia" e insistió que en el vestuario "estaba todo el mundo bastante tranquilo". "No sé qué ha pasado exactamente, yo me he levantado de la camilla del tratamiento y he venido para aquí, no hay que darle más importancia que un calentón", sostuvo.

Abundó en que "no es más que eso", una trifulca, y explicó que "a veces, por lo que sea, te calientas un poquito más y tienes un encontronazo y luego se soluciona". "Pasa en los partidos, en los entrenamientos y no hay que darle mucha más importancia", sentenció.